Врач "Реала" назвал составляющие фантастической формы Роналду

13 сентября, 2018, 09:24

Врач "Реала" рассказал, благодаря чему бывший футболист мадридцев Кришитану Роналду находится в отличной физической форме

Об этом сообщает Calciomercato.

Врач "Реала" Хуан Карлос назвал три составляющие, которые помогают Роналду в 33 года держать себя в прекрасной физической форме.

"Успех Криштиану - правильные тренировки, правильное питание и правильный отдых. Разница между Криштиану и другими футболистами заключается в его чрезвычайной преданности делу. Он никогда не останавливается и всегда работает", - сказал Хуан Карлос.