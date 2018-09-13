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Врач "Реала" назвал составляющие фантастической формы Роналду


фото: twitter
Врач "Реала" рассказал, благодаря чему бывший футболист мадридцев Кришитану Роналду находится в отличной физической форме

Об этом сообщает Calciomercato.

Врач "Реала" Хуан Карлос назвал три составляющие, которые помогают Роналду в 33 года держать себя в прекрасной физической форме.

"Успех Криштиану - правильные тренировки, правильное питание и правильный отдых. Разница между Криштиану и другими футболистами заключается в его чрезвычайной преданности делу. Он никогда не останавливается и всегда работает", - сказал Хуан Карлос.

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