Врач "Реала" назвал составляющие фантастической формы Роналду
13 сентября, 2018, 09:24
Врач "Реала" рассказал, благодаря чему бывший футболист мадридцев Кришитану Роналду находится в отличной физической форме
Об этом сообщает Calciomercato.
Врач "Реала" Хуан Карлос назвал три составляющие, которые помогают Роналду в 33 года держать себя в прекрасной физической форме.
"Успех Криштиану - правильные тренировки, правильное питание и правильный отдых. Разница между Криштиану и другими футболистами заключается в его чрезвычайной преданности делу. Он никогда не останавливается и всегда работает", - сказал Хуан Карлос.
- Криштиану Роналду после перехода из "Реала" в "Ювентус" поразил новых одноклубников работоспособностью.
- Роналду решил прекратить играть за сборную Португалии, чтобы сосредоточиться на выступлениях за "Ювентус".
Читайте также
-
-
-
13 августа, 2018 Виталий Портников: экономика мстит насильникам
-
-
Читайте также
-
-
13 августа, 2018 Виталий Портников: экономика мстит насильникам
-