Объятия уменьшают чувство боли: Супрун советует делать это чаще
Об этом она написала на своей Facebook-странице.
Отсутствие физического соприкосновения сильно влияет на чувство социальной вовлеченности. Одно из исследований показало, что обычное прикосновение может уменьшить ощущение исключения и улучшить настроение. А в некоторых случаях - уменьшить ощущение боли.
"Это происходит благодаря тому, что в теле находится множество рецепторов. Их стимулирование с помощью прикосновения или объятий способствует замедлению пульса и уменьшению давления. Кроме того, физическое прикосновение имеет способность влиять на высвобождение гормона стресса - кортизола, что уменьшает ощущение стресса и тревожности", - объясняет врач.
Ульяна Супрун советует по возможности проявлять свои чувства с помощью прикосновений, но не забывать про личное пространство других.
- Ранее Ульяна Супрун рассказала, как часто в мире совершают самоубийства и как помочь тем, кто хочет покончить с жизнью.
Читайте также
-
-
-
13 августа, 2018 Виталий Портников: экономика мстит насильникам
-
-
Читайте также
-
-
13 августа, 2018 Виталий Портников: экономика мстит насильникам
-