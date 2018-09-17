Объятия уменьшают чувство боли: Супрун советует делать это чаще

17 сентября, 2018, 14:22

И.о. мнистра МОЗ Украины Ульяна Супрун советует обниматься, потому что это улучшает психическое здоровье человека

Об этом она написала на своей Facebook-странице.

Отсутствие физического соприкосновения сильно влияет на чувство социальной вовлеченности. Одно из исследований показало, что обычное прикосновение может уменьшить ощущение исключения и улучшить настроение. А в некоторых случаях - уменьшить ощущение боли.

"Это происходит благодаря тому, что в теле находится множество рецепторов. Их стимулирование с помощью прикосновения или объятий способствует замедлению пульса и уменьшению давления. Кроме того, физическое прикосновение имеет способность влиять на высвобождение гормона стресса - кортизола, что уменьшает ощущение стресса и тревожности", - объясняет врач.

Ульяна Супрун советует по возможности проявлять свои чувства с помощью прикосновений, но не забывать про личное пространство других.