Самоубийства совершаются каждые 40 секунд. Как помочь таким людям
Об этом она написала на своей Facebook-странице.
По данным ВОЗ, в мире заканчивают жизнь самоубийством около 800 тысяч человек ежегодно. Это происходит каждые 40 секунд. Тех, кто пытался это сделать, но выжил, еще больше.
В разы больше людей пытаются совершить самоубийство, но, к счастью, их удается спасти. Каждая из таких потерь - большая трагедия, которая затрагивает жизни тысяч семей и имеет существенные негативные последствия для общества.
Ученые не знают, что именно заставляет людей укорачивать жизнь и как этому можно эффективно предотвращать. Многие самоубийства совершаются импульсивно в моменты кризиса. В зоне риска - те, что имеют алкогольную или наркозависимости.
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"Есть множество положительных примеров, как после длительной депрессии или попытки совершить самоубийство люди возвращаются к нормально жизни. Такие истории являются свидетельством того, что тревожные мысли можно преодолеть, если иметь поддержку и понимание со стороны близких и не бояться об этом говорить", - пишет Супрун.
Врач советует непременно говорить с человеком, если вы заметили, что близкие или знакомые испытывают чрезмерную тревожность, депрессию, отчаявшиеся и тому подобное. Узнайте как можно больше деталей об их состоянии и предложите помощь. Лучшее решение - обратиться к специалисту.
- Напомним, в России 15-летний Павел Матвеев вышел в сад своего дома и отрезал голову бензопилой после того, как проиграл в компьютерной игре.
- В США отец пришел домой с трупом человека, которого он застрелил в парке, и попросил свою дочь-подростка помочь похоронить тело.
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