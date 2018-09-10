Самоубийства совершаются каждые 40 секунд. Как помочь таким людям

10 сентября, 2018, 11:56

В Мировой день предотвращения самоубийств и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун рассказала, как часто в мире их совершают и как помочь тем, кто хочет покончить с жизнью

Об этом она написала на своей Facebook-странице.

По данным ВОЗ, в мире заканчивают жизнь самоубийством около 800 тысяч человек ежегодно. Это происходит каждые 40 секунд. Тех, кто пытался это сделать, но выжил, еще больше.

В разы больше людей пытаются совершить самоубийство, но, к счастью, их удается спасти. Каждая из таких потерь - большая трагедия, которая затрагивает жизни тысяч семей и имеет существенные негативные последствия для общества.

Ученые не знают, что именно заставляет людей укорачивать жизнь и как этому можно эффективно предотвращать. Многие самоубийства совершаются импульсивно в моменты кризиса. В зоне риска - те, что имеют алкогольную или наркозависимости.

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"Есть множество положительных примеров, как после длительной депрессии или попытки совершить самоубийство люди возвращаются к нормально жизни. Такие истории являются свидетельством того, что тревожные мысли можно преодолеть, если иметь поддержку и понимание со стороны близких и не бояться об этом говорить", - пишет Супрун.

Врач советует непременно говорить с человеком, если вы заметили, что близкие или знакомые испытывают чрезмерную тревожность, депрессию, отчаявшиеся и тому подобное. Узнайте как можно больше деталей об их состоянии и предложите помощь. Лучшее решение - обратиться к специалисту.