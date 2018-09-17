Как распознать глаукому и лечить ее. Ответ Супрун
Об этом она написала на своей Facebook-странице.
По словам врача, глаукома длительное время протекает без симптомов. Если эту болезнь обнаружили поздно или же плохо лечили, она может привести к слепоте. В Европе 12% всех случаев слепоты вызваны именно глаукомой.
Потеря зрения происходит незаметно и постепенно, и во многих случаях безболезненно. Симптомами могут быть:
- "летающие мушки" перед глазами;
- радужные круги вокруг источника света при взгляде на него;
- затуманивание зрения.
Частая смена очков тоже приводит к этой болезни.
Чтобы выявить глаукому, врач должен проверить зрение, поле зрения, состояние зрительного нерва и измерить внутриглазное давление. Лечить глаукому можно как каплями, уколами и таблетками, так и лазером и хирургическими методами.
Если вовремя обратиться за медицинской помощью, глаукома успешно лечится. Важно четко следовать рекомендациям врача и регулярно проходить контрольные осмотры. В период между визитами к врачу следует также самостоятельно контролировать состояние зрительных функций обоих глаз.
Стоит также следить за своими ежедневными привычками. Не рекомендуется длительное время находиться в темном помещении, заниматься физическим трудом в положении с низко опущенной головой. Врач также советует не принимать лекарственных средств с компонентами, которые расширяют зрачок и употреблять алкоголь.
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