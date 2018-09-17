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Как распознать глаукому и лечить ее. Ответ Супрун


фото: likar.info
И.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун рассказала, по каким симптомам можно распознать глаукому и как действовать, если ее обнаружили

Об этом она написала на своей Facebook-странице.

По словам врача, глаукома длительное время протекает без симптомов. Если эту болезнь обнаружили поздно или же плохо лечили, она может привести к слепоте. В Европе 12% всех случаев слепоты вызваны именно глаукомой.

Потеря зрения происходит незаметно и постепенно, и во многих случаях безболезненно. Симптомами могут быть:

  • "летающие мушки" перед глазами;
  • радужные круги вокруг источника света при взгляде на него;
  • затуманивание зрения.

Частая смена очков тоже приводит к этой болезни.

Чтобы выявить глаукому, врач должен проверить зрение, поле зрения, состояние зрительного нерва и измерить внутриглазное давление. Лечить глаукому можно как каплями, уколами и таблетками, так и лазером и хирургическими методами.

Если вовремя обратиться за медицинской помощью, глаукома успешно лечится. Важно четко следовать рекомендациям врача и регулярно проходить контрольные осмотры. В период между визитами к врачу следует также самостоятельно контролировать состояние зрительных функций обоих глаз.

Стоит также следить за своими ежедневными привычками. Не рекомендуется длительное время находиться в темном помещении, заниматься физическим трудом в положении с низко опущенной головой. Врач также советует не принимать лекарственных средств с компонентами, которые расширяют зрачок и употреблять алкоголь.

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