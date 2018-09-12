Как не заболеть диабетом. Три способа от Супрун
12 сентября, 2018, 14:57
Заболеваемость диабетом постоянно растет. И.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун нашла три способа, которые помогут уменьшить риск заболеть
Об этом она написала на Facebook-странице.
Диабет могут вызывать не только генетические факторы. Большой вклад в это делают малоподвижность, несбалансированное питание и наличие избыточного веса.
Предупредить развитие диабета и даже замедлить прогрессирование можно с изменением рациона питания и физической активностью.
Чтобы уменьшить риски появления диабета, нужно:
- Уменьшить потребление или вообще отказаться от добавок сахара и предварительно обработанных продуктов питания, включая обработанные зерновые продукты. Лучше заменить на цельнозерновые.
- Увеличить потребление клетчатки - овощей и фруктов. Фрукты и овощи, не содержащие крахмала, должны составлять по меньшей мере половину ежедневного рациона.
- Бобовые культуры, такие как чечевица, бобы, нут, горох, также содержат много клетчатки и полезного для здоровья растительного белка. Люди, которые едят много продуктов с высоким содержанием клетчатки, как правило, съедают меньше калорий, не набирают избыточного веса, а следовательно имеют меньший риск развития диабета.
- Напомним, и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун рассказала, что кушать то, на чем сидела муха, нельзя.
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