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Украина должна бороться за мир и свободу. Лидер U2 Боно впервые приехал в Украину

Лидер U2 Боно впервые приехал в Украину и стал специальным гостем 15-ой Ежегодной встречи Ялтинской Европейской Стратегии (YES)

Об этом сообщает Еспресо.TV.

YES держали имя специального гостя форума в тайне до последнего, пока он не вышел на главную сцену форума. Это первый визит Боно в Украину.

Дискуссию со всемирно известным певцом вел журналист CNN Фарид Закария.

Во время своего выступления на YES Боно сказал, что Украина должна бороться за мир и свободу. Певец добавил - он молится за Украину, чтобы эта борьба была не физической, а духовной.

Лидер U2 также коснулся темы коррупции, заявив, что она больно бьет по развивающимся странам, и что Европа должна уделять больше внимания решению этой проблемы.

"Коррупция убивает больше детей в Африке, чем ВИЧ/СПИД или малярия. Но от нее есть вакцина - она называется прозрачностью, открытым правлением, гражданским обществом", - сказал он.

Лидер группы U2 отметил важную роль новых технологий в борьбе против коррупции. "IT создает условия, при которых скрыть коррупцию становится труднее".

15-ая ежегодная встреча Ялтинской Европейской Стратегии (YES), организованная Фондом Виктора Пинчука, проходила в Киеве 13-15 сентября. В этом году слоган форума - Будущее поколения всего.

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