Украина должна бороться за мир и свободу. Лидер U2 Боно впервые приехал в Украину
Об этом сообщает Еспресо.TV.
YES держали имя специального гостя форума в тайне до последнего, пока он не вышел на главную сцену форума. Это первый визит Боно в Украину.
Дискуссию со всемирно известным певцом вел журналист CNN Фарид Закария.
Во время своего выступления на YES Боно сказал, что Украина должна бороться за мир и свободу. Певец добавил - он молится за Украину, чтобы эта борьба была не физической, а духовной.
Лидер U2 также коснулся темы коррупции, заявив, что она больно бьет по развивающимся странам, и что Европа должна уделять больше внимания решению этой проблемы.
"Коррупция убивает больше детей в Африке, чем ВИЧ/СПИД или малярия. Но от нее есть вакцина - она называется прозрачностью, открытым правлением, гражданским обществом", - сказал он.
Лидер группы U2 отметил важную роль новых технологий в борьбе против коррупции. "IT создает условия, при которых скрыть коррупцию становится труднее".
15-ая ежегодная встреча Ялтинской Европейской Стратегии (YES), организованная Фондом Виктора Пинчука, проходила в Киеве 13-15 сентября. В этом году слоган форума - Будущее поколения всего.
Читайте также
-
-
-
13 августа, 2018 Виталий Портников: экономика мстит насильникам
-
-
Читайте также
-
-
13 августа, 2018 Виталий Портников: экономика мстит насильникам
-