 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

На Дунае по стандартам НАТО прошли первые украинско-румынские учения Riverine-2018

4-6 сентября 2018 года от украинского Измаила до румынского порта Брэила военные моряки и пограничные службы Украины и Румынии отработали модель межгосударственного сотрудничества по защите границы и проверки кораблей в дельте Дуная, где пролегает граница между двумя странами

Украину представили малые артиллерийские бронекатера типа "Гюрза-М", "Аккерман" и "Бердянск", учебный катер "Чигирин", который был определен штабным корбалем учений, а также 3 катера Госпогранслужбы, передает телерадиостудия "Бриз" украинского Министерства обороны.

Румыния в свою очередь направила речной монитор, 2 катера морских сил и катер береговой охраны.

Руководили учениями капитан I ранга Дмитрий Коваленко от Украины и капитан I ранга Марчел Никулае от Румынии.

При этом во время 3-дневных маневров по стандартам НАТО на Дунае продолжалось движение гражданских судов, что позволяло действовать в максимально реалистичных условиях.

"Был отработан полный комплекс тактических задач. Отрабатывалась противовоздушная оборона с привлечением украинского вертолета Ми-14 и также в последний день учений привлекался вертолет Puma морских сил Румынии", - пояснил Коваленко.

  • Напомним, в месте впадения реки Прут в Дунай расположен порт Джурджулешты - единственный порт республики Молдова с выходом к Черному морю.
  • У власти в Республике Молдова сейчас находится пророссийский президент Игорь Додон. Экперты не исключают, что на ближайших в этой стране парламентских выборах могут победить идеологически подобные ему силы.
  • Кроме того, вскоре в состав Молдовы на правах автономии может "вернуться" фактически оккупированное российскими войсками Приднестровья (так называемая Приднестровская Молдавская Республика - ПМР). Этот фактор может дополнительно осложнить ситуацию в регионе, поскольку Россия не собирается выводить с левобережья Днестра свои силы, а в случае ожидаемого слияния РМ с "ПМР" на выгодных для Кремля условиях нынешняя линия разграничения уже не будет действовать.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

16 сентября, 2018 воскресенье

больше новостей

16 сентября, 2018 воскресенье

15 сентября, 2018 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать