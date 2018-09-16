На Дунае по стандартам НАТО прошли первые украинско-румынские учения Riverine-2018

16 сентября, 2018, 22:55

4-6 сентября 2018 года от украинского Измаила до румынского порта Брэила военные моряки и пограничные службы Украины и Румынии отработали модель межгосударственного сотрудничества по защите границы и проверки кораблей в дельте Дуная, где пролегает граница между двумя странами

Украину представили малые артиллерийские бронекатера типа "Гюрза-М", "Аккерман" и "Бердянск", учебный катер "Чигирин", который был определен штабным корбалем учений, а также 3 катера Госпогранслужбы, передает телерадиостудия "Бриз" украинского Министерства обороны.

Румыния в свою очередь направила речной монитор, 2 катера морских сил и катер береговой охраны.

Руководили учениями капитан I ранга Дмитрий Коваленко от Украины и капитан I ранга Марчел Никулае от Румынии.

При этом во время 3-дневных маневров по стандартам НАТО на Дунае продолжалось движение гражданских судов, что позволяло действовать в максимально реалистичных условиях.

"Был отработан полный комплекс тактических задач. Отрабатывалась противовоздушная оборона с привлечением украинского вертолета Ми-14 и также в последний день учений привлекался вертолет Puma морских сил Румынии", - пояснил Коваленко.