На Дунае по стандартам НАТО прошли первые украинско-румынские учения Riverine-2018
Украину представили малые артиллерийские бронекатера типа "Гюрза-М", "Аккерман" и "Бердянск", учебный катер "Чигирин", который был определен штабным корбалем учений, а также 3 катера Госпогранслужбы, передает телерадиостудия "Бриз" украинского Министерства обороны.
Румыния в свою очередь направила речной монитор, 2 катера морских сил и катер береговой охраны.
Руководили учениями капитан I ранга Дмитрий Коваленко от Украины и капитан I ранга Марчел Никулае от Румынии.
При этом во время 3-дневных маневров по стандартам НАТО на Дунае продолжалось движение гражданских судов, что позволяло действовать в максимально реалистичных условиях.
"Был отработан полный комплекс тактических задач. Отрабатывалась противовоздушная оборона с привлечением украинского вертолета Ми-14 и также в последний день учений привлекался вертолет Puma морских сил Румынии", - пояснил Коваленко.
- Напомним, в месте впадения реки Прут в Дунай расположен порт Джурджулешты - единственный порт республики Молдова с выходом к Черному морю.
- У власти в Республике Молдова сейчас находится пророссийский президент Игорь Додон. Экперты не исключают, что на ближайших в этой стране парламентских выборах могут победить идеологически подобные ему силы.
- Кроме того, вскоре в состав Молдовы на правах автономии может "вернуться" фактически оккупированное российскими войсками Приднестровья (так называемая Приднестровская Молдавская Республика - ПМР). Этот фактор может дополнительно осложнить ситуацию в регионе, поскольку Россия не собирается выводить с левобережья Днестра свои силы, а в случае ожидаемого слияния РМ с "ПМР" на выгодных для Кремля условиях нынешняя линия разграничения уже не будет действовать.
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