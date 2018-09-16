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Газопровод "Северный поток-2" несет военную угрозу для Европы, - Зеркаль

Строительство Россией газопровода "Северный поток-2" может привести к увеличению военного присутствия РФ на Балтийском море

Об этом сказала заместитель главы МИД Лана Зеркаль во время выступления на форуме Ялтинской европейской стратегии (YES), сообщает Еспресо.TV.

"Мы видели, как РФ увеличила свое военное присутствие в Азовском море под предлогом защиты строительства Керченского моста. Так же возможно увеличение военного присутствия РФ в Балтийском море, что станет угрозой для Европы", - пояснила она.

"Как можно считать РФ надежным партнером, если она не уважает правила и не выполняет договоренности", - добавила она.

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