Дональд Трамп сделал гораздо больше, чем признают его враги, - Фарид Закария
Такое мнение высказал журналист CNN, ведущий программы Fareed Zakaria GPS Фарид Закария на 15-й ежегодной встречи Ялтинской Европейской Стратегии (YES), сообщает Еспресо.TV.
“Дональд Трамп снизил налоги, дерегулровал экономику, назначил консервативных судей. Он больше утверждается в различных сферах, которые касаются закона и порядка - консерваторам это приятно. Он сделал гораздо больше, чем признают его враги”, - рассказал Закария.
По его мнению, вероятность, что президенту объявят импичмент, довольно мала.
“Есть вероятность около 10-20% процентов, что Дональд Трамп не добудет свой срок на посту президента. Но то, что все эти люди (Пол Манафорт и другие фигуранты расследования) сотрудничают с Робертом Мюллером повышает шансы”, – добавил журналист.
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