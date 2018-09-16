Дональд Трамп сделал гораздо больше, чем признают его враги, - Фарид Закария

16 сентября, 2018, 21:34

Президент США Дональд Трамп, несмотря на многочисленную критику его деятельности во многом придерживается обещаний, которые он дал своим избирателям и однопартийцам

Такое мнение высказал журналист CNN, ведущий программы Fareed Zakaria GPS Фарид Закария на 15-й ежегодной встречи Ялтинской Европейской Стратегии (YES), сообщает Еспресо.TV.

“Дональд Трамп снизил налоги, дерегулровал экономику, назначил консервативных судей. Он больше утверждается в различных сферах, которые касаются закона и порядка - консерваторам это приятно. Он сделал гораздо больше, чем признают его враги”, - рассказал Закария.

По его мнению, вероятность, что президенту объявят импичмент, довольно мала.

“Есть вероятность около 10-20% процентов, что Дональд Трамп не добудет свой срок на посту президента. Но то, что все эти люди (Пол Манафорт и другие фигуранты расследования) сотрудничают с Робертом Мюллером повышает шансы”, – добавил журналист.