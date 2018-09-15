В Эстонии требуют полного перевода школ на государственный язык

15 сентября, 2018, 16:03

Эстонская консервативная партия Isamaa (рус. Отечество) провела собрание в Таллинне. Около 100 членов партии обсудили обещания на выборах и утвердили заявление об эстонском языке школьного образования

Об этом передает Delfi.ee.

"Собрание партии Isamaa радуются тому, что в эстонском обществе наконец началась дискуссия, по сути, о замене двуязычной образовательной системы образованием только на эстонском языке. Использование и изучение эстонского языка - право каждого человека, и Эстонское государство должно гарантировать доступность этого основного права для всех, кто живет здесь людей ", - говорится в заявлении партии.

При этом партия не согласна с предложениями позволить интеграционному процессу протекать самостоятельно или объединить эстонские и русские школы в учреждения с двуязычным обучением. По мнению правых Эстонии, двуязычные учебные учреждения могут привести к расширению влияния русского языка.

"В Таллинне сейчас работают 409 педагогов, не имеющих достаточного уровня владения эстонским языком. Это не может больше так продолжаться, ситуация не изменится без вмешательства со стороны государства", - говорится в заявлении партии.

В качестве срока перехода на полностью эстоноязычное обучение партия предлагает 4 года.