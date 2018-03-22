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В Латвии все школы переведут на латышский язык обучения

В Латвии Сейм принял поправки к закону об образовании, касающиеся перехода на латышский язык как единственный язык обучения общего среднего образования

Переход будет постепенным и завершится до 2021/2022 учебного года, информирует Радио Свобода.

Согласно поправкам, в программах образования нацменьшинств не менее 50% предметов должны преподаваться на латышском в 1-6 классе, а в 7-9 классе - не менее 80%.

Поправки в отношении языка обучения в 1-7 классе вступят в силу 1 сентября 2019, 8, 10 и 11 классах - 1 сентября 2020, а в 9 и 12 классах - 1 сентября 2021.

"Официальный язык как язык обучения является важной предпосылкой обеспечения равных возможностей для всей молодежи. Этот вопрос языковых навыков, а также социальной сплоченности. Переход должен быть давно, в 1990-х годах, и сегодня мы не должны обсуждать необходимость перехода, а сосредоточиться на практических аспектах инициативы ", - сказал глава комитета Сейма по вопросам образования, культуры и науки Олдис Адамович.

Он отметил, что переход не должен восприниматься как угроза для нацменьшинств, поскольку это не предусматривает лишение детей возможности изучать родной язык, а в школах будут курсы по литературе, культуры и языка нацменьшинств.

Сейчас в Латвии в школах для национальных меньшинств (в первую очередь русского) 60 процентов преподавания осуществляется на государственном языке, 40 процентов языке меньшинства. Реформа образования в Латвии предусматривает, что обучение на латышском составит 80 процентов, на языке меньшинства - 20. Организаторами протестов против этой инициативы каждый раз выступал "Русский союз Латвии". По данным латвийских спецслужб, эта политическая партия связана с Кремлем и получает финансирование от Министерства иностранных дел России.

Отметим, что аналогичный закон о преподавании на государственном языке в средних школах сейчас внедряется в Украине.

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  • Напомним, президент Петр Порошенко подписал закон "Об образовании", который раскритиковали Венгрия и Румыния за статьи об образовании на государственном языке.
  • МИД Венгрии грозило заблокировать все будущие сближения Украины с ЕС из-за нового закона об образовании.
  • Венецианская комиссия не поддержала обвинения Венгрии по украинскому образовательного закона. В ЕС согласны, что образовательный закон не нарушает соглашение об ассоциации.
  • Венгерское меньшинство отказалась от консультаций по языку образования.
  • МИД Венгрии заявило, что начнет снова поддерживать Украину, если последняя не будет внедрять новый закон об образовании до 2023 года и изменит его.
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