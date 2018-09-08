Стало известно имя военнослужащего ВСУ, погибшего в результате боевых действий 7 сентября
Бой, в котором украинские войска возле поселка Новгородское понесли потери, был осложнен степным пожаром - боевики намеренно стреляют трасерами, чтобы поджечь сухостой, пишет Новинарня.
Об обстоятельствах потери рассказала на дневном брифинге представитель пресс-центра ООС Виктория Данильчук. По ее словам, “наибольшего напряжения ситуация на Горловском направлении достигла в 13:30, когда противник перенес огонь на опорный пункт на окраине Новгородского. Так, оккупанты открыли огонь из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме этого, противником применялись трассирующие боеприпасы для поджога сухостоя на окоице Новгородского.
Дежурные огневые средства обороняющегося подразделения открыли огонь на подавление огневых точек противника. В 13:45 огневые провокации со стороны оккупантов были пресечены. Силами военнослужащих Вооруженных Сил Украины пожар был локализован.
К сожалению, в ходе боя получил ранение военнослужащий Объединенных сил Владислав Карпун”.
Спикер пресс-центра ООС рассказала, что раненого эвакуировали в лечебное учреждение, где военные врачи в течение шести часов боролись за его жизнь. Однако раны оказались смертельными.
“За проявленные мужество и героизм Карпун представлен к государственной награде посмертно”, - сообщила капитан Данильчук.
В свою очередь в Полтавском областном военкомате сообщили, что Владислав Карпун - старший солдат, стрелок зенитно-ракетного взвода 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ, житель Котелевского района Полтавщины.
В ОИК уточнили, что Влад умер в 1-м часу ночи уже 8 сентября, в больнице, куда его доставили после оказания помощи мобильной эвакуационной группой.
“Карпун Владислав в августе 2016 года добровольцем заключил контракт на прохождение военной службы, после подготовки в 169-м учебном центре, уже старшим солдатом, стрелком зенитно-ракетного взвода, защищал Родину в 58-й отдельной механизированной бригаде”, – говорится в сообщении ОИК.
Волонтер “Книги памяти погибших за Украину” Святослав Смук рассказал, что Карпун Владислав Николаевич родился 27 июля 1998 года.
- Погибший в ночь с 7 на 8 сентября под Новгородским Владислав Карпун - третья боевая потеря ВС Украины за этот месяц.
- Ранее, 1 сентября, в результате подрыва во Светлодарском погиб пока не установленный разведчик 54-го отдельного разведбата ВСУ. А 5 сентября в бою под Водяным погиб 20-летний морпех Максим Авдиенко из 36 обрмп ВМС ВСУ.
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