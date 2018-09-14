Гройсман представил проект госбюджета: инфляция - 7,4%, рост ВВП - 3%
Об этом передает Еспресо.TV.
Как заявил Гройсман, проект государственного бюджета на 2019 год детально проработан с министерствами, СНБО, президентом. Гройсман отметил, что госбюджет на следующий год базируется на полной реалистичности”.
"Бюджет 2018 года будет выполнен и по доходам, и по расходам. Бюджет 2019 года также базируется на полной реалистичности", - заявил он.
В проекте бюджета заложена инфляция на уровне 7,4%. По словам Гройсмана, уровень инфляции в Украине составит менее 8%. Плановый показатель роста ВВП на 2019 год составил 3%. Премьер допускает, что в будущем прогноз может улучшиться.
"На 2019 мы планируем, что плановый показатель остается трехпроцентным. Хотя мы допускаем, что ВВП Украины будет расти", - заявил он.
Глава правительства добавил, что в денежном эквиваленте прирост составит около 1 трлн гривен. Он отметил, что приоритет правительства - выйти на 5-7% экономического роста.
- Ранее сообщалось, что Кабинет министров готов подать бюджет на обсуждение в Верховную Раду до 15 сентября.
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