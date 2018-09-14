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Гройсман представил проект госбюджета: инфляция - 7,4%, рост ВВП - 3%

Глава правительства Владимир Гройсман 14 сентября представил проект государственного бюджета на 2019 год

Об этом передает Еспресо.TV.

Как заявил Гройсман, проект государственного бюджета на 2019 год детально проработан с министерствами, СНБО, президентом. Гройсман отметил, что госбюджет на следующий год базируется на полной реалистичности”.

"Бюджет 2018 года будет выполнен и по доходам, и по расходам. Бюджет 2019 года также базируется на полной реалистичности", - заявил он.

В проекте бюджета заложена инфляция на уровне 7,4%. По словам Гройсмана, уровень инфляции в Украине составит менее 8%. Плановый показатель роста ВВП на 2019 год составил 3%. Премьер допускает, что в будущем прогноз может улучшиться.

"На 2019 мы планируем, что плановый показатель остается трехпроцентным. Хотя мы допускаем, что ВВП Украины будет расти", - заявил он.

Глава правительства добавил, что в денежном эквиваленте прирост составит около 1 трлн гривен. Он отметил, что приоритет правительства - выйти на 5-7% экономического роста.

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