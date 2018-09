В следующем году - в Ялте. Порошенко надеется на возвращение YES в Ялту уже в 2019-м

14 сентября, 2018, 10:38

Президент Петр Порошенко надеется, что следующая встреча "Ялтинской европейской стратегии" пройдет опять в Ялте, в уже освобожденном от России Крыму

"Я благодарю за стратегическое видение будущего, которое сегодня мы должны обсудить", – заявил он, открывая конференцию, сообщает Еспресо.TV.

"Я благодарю за то, что мы продолжаем традицию, которую мы установили на прошлой Ялтинской конференции: "Next year in Jerusalem. And definitely next year in Yalta. We will stronger believe that our meeting next year come in Yalta. Not sometime, but next year. We should be optimists", – добавил президент.

То есть: "Мы будем сильнее верить, что наша встреча в следующем году попадет в Ялту. Не когда-то, а в следующем году. Мы должны быть оптимистами".

Порошенко признал, что сейчас YES проходит в Киеве, но уже в следующем году вернется в Ялту.

"С уверенностью и надеждой, что на южный берег Крыма мы с вами вернемся", – сказал он.