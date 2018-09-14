"Возвращайся в свой сказочный лес": Порошенко попрощался с Россией на форуме YES

14 сентября, 2018, 10:58

Президент Украины Петр Порошенко во время форума Ялтинской европейской стратегии заявил об окончательном отвлечения от российского вектора и публично попрощался с Россией, вспомнив слова гимна закрытия Олимпиады-1980

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Инициатива зафиксировать курс на НАТО в Конституции - это не только сигнал обществу о твердости намерения, не только намерение лишний раз помахать рукой Москве: "До свиданья, наш ласковый миша, возвращайся в свой сказочный лес". Это месседж и нашим западным партнерам, которые неоднократно говорили, что двери НАТО для нас открыты. А мы никогда и не сомневались. Мы обязательно этим воспользуемся и вернемся в большую семью европейских народов", - сказал Порошенко.

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Президент Украины также напомнил о достижениях Украины в реализации евроатлантического вектора.

"Россию мы переиграли, и уже более года, как соглашение об ассоциации с ЕС вступило в силу. И она ежедневно доказывает свою действенность и правильность. Доля ЕС в экспорте колеблется от 42 до 43%, стремительно приближаясь к 50%. Это весомый компенсатор потерь, которые из-за войны, гибридной агрессии, экономической блокады, закрытия рынков вызвала нам РФ. На днях ожидается выдача десятимиллионного украинского биометрического паспорта. 10 млн людей дали ответ всем, кто пытался умалить значение безвиза, что он никому не нужен", - подчеркнул Порошенко.

Справка: летняя Олимпиада 1980 года проходила в Москве. Ее бойкотировали 50 стран за советское вторжение в Афганистан.