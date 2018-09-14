Порошенко заверил, что за неделю Рада поддержит евроинтеграционные изменения в Конституцию
Об этом он заявил во время дискуссии на форуме Ялтинской европейской стратегии (YES), сообщает Еспресо.TV.
Порошенко в очередной раз повторил, что Украина необратимо избрала курс на интеграцию в НАТО и ЕС, но также выразил надежду на внесение изменений в Конституцию Украины.
Президент заверил, что первое голосование состоится уже на следующей пленарной неделе, которая запланирована на 18-21 сентября.
"Я абсолютно уверен, что на следующей неделе парламент проголосует за изменения к Конституции относительно европейской и евроатлантической интеграции в первом чтении", - заявил он.
"Я очень надеюсь, что количество голосов в поддержку (изменений к Конституции) будет достаточно высоким, чтобы продемонстрировать то, которой есть поддержка этого вектора", - подчеркнул Порошенко.
- Напомним, Порошенко зарегистрировал в Верховной Раде проект изменений к Конституции относительно стремления интеграции Украины в НАТО и Европейский Союз. Для внесения изменений в Конституцию необходимо не менее 300 голосов в парламенте.
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