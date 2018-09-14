 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Порошенко заверил, что за неделю Рада поддержит евроинтеграционные изменения в Конституцию


фото: president.gov.ua
Президент Порошенко надеется на "достаточно высокую поддержку" конституционной реформы Верховной Радой на ближайшем голосовании

Об этом он заявил во время дискуссии на форуме Ялтинской европейской стратегии (YES), сообщает Еспресо.TV.

Порошенко в очередной раз повторил, что Украина необратимо избрала курс на интеграцию в НАТО и ЕС, но также выразил надежду на внесение изменений в Конституцию Украины.

Президент заверил, что первое голосование состоится уже на следующей пленарной неделе, которая запланирована на 18-21 сентября.

"Я абсолютно уверен, что на следующей неделе парламент проголосует за изменения к Конституции относительно европейской и евроатлантической интеграции в первом чтении", - заявил он.

"Я очень надеюсь, что количество голосов в поддержку (изменений к Конституции) будет достаточно высоким, чтобы продемонстрировать то, которой есть поддержка этого вектора", - подчеркнул Порошенко.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

14 сентября, 2018 пятница

больше новостей

14 сентября, 2018 пятница

13 сентября, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать