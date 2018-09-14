Порошенко заверил, что за неделю Рада поддержит евроинтеграционные изменения в Конституцию

14 сентября, 2018, 11:44

Президент Порошенко надеется на "достаточно высокую поддержку" конституционной реформы Верховной Радой на ближайшем голосовании

Об этом он заявил во время дискуссии на форуме Ялтинской европейской стратегии (YES), сообщает Еспресо.TV.

Порошенко в очередной раз повторил, что Украина необратимо избрала курс на интеграцию в НАТО и ЕС, но также выразил надежду на внесение изменений в Конституцию Украины.

Президент заверил, что первое голосование состоится уже на следующей пленарной неделе, которая запланирована на 18-21 сентября.

"Я абсолютно уверен, что на следующей неделе парламент проголосует за изменения к Конституции относительно европейской и евроатлантической интеграции в первом чтении", - заявил он.

"Я очень надеюсь, что количество голосов в поддержку (изменений к Конституции) будет достаточно высоким, чтобы продемонстрировать то, которой есть поддержка этого вектора", - подчеркнул Порошенко.