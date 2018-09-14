Порошенко убежден, что ЕС и НАТО выйдут из внутреннего кризиса

14 сентября, 2018, 11:08

Президент Петр Порошенко считает, что нынешние проблемы в Евросоюзе и НАТО являются временными и будут преодолены

Об этом он заявил в выступлении на форуме Ялтинской европейской стратегии, сообщает Еспресо.TV.

Порошенко признал, что его беспокоят "всплеск правого и левого популизма, изменения и трансформации, которые происходят с Евросоюзом и НАТО".

"Конечно, мы иногда с интересом, а иногда с беспокойством наблюдаем за этими процессами. Но у нас нет никакого сомнения в способности ЕС и Североатлантического альянса преодолевать внутренние кризисы и выходить из них более сильными", - подчеркнул он.

Президент добавил, что несмотря на нынешние кризисные процессы в Европе Украина будет оставаться благосклонной к европейской и евроатлантической интеграции.

"Мы твердо встали на путь европейской и евроатлантической интеграции. Ведущие звезды, которые светят нам в пути, – это звезды флага Европейского Союза. Наш компас – это тот, который нарисован на эмблеме НАТО", - заявил он.