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Под Харьковом автомобиль влетел в остановку, есть погибшая

Водитель въехал в остановку общественного транспорта, в результате аварии погибла 42-летняя женщина, еще двое пострадали

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 14 сентября, около 15:45. Водитель автомобиля Volkswagen, двигаясь по трассе Харьков-Змиев-Балаклея-Гороховатка, не смог справиться с управлением и выехал с проезжей части на остановку общественного транспорта.

В результате аварии на месте происшествия погибла 42-летняя женщина и пострадали двое женщин 53 и 49 лет. Сейчас врачи оказывают пострадавшим медицинскую помощь, диагнозы уточняются.

По сообщению полиции, на месте аварии работает следственно-оперативная группа. Решается вопрос о квалификации происшествия по Уголовному кодексу Украины.

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