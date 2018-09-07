В Киеве Hyundai врезался в МАФ на остановке
7 сентября, 2018, 20:03
В пятницу, 7 сентября, на Окружной дороге Киева автомобиль Hyundai выехал на остановку общественного транспорта и врезался в торговый киоск
Об этом сообщают в социальных сетях очевидцы происшествия.
ДТП произошло на остановке "Электронмаш" на Петропавловской Борщаговке.
По предварительной информации, грузовик прижал легковой автомобиль к обочине, в результате чего водитель легковушки влетел в остановку. В Hyundai находился ребенок. В результате ДТП никто не пострадал.
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