В Киеве Hyundai врезался в МАФ на остановке

7 сентября, 2018, 20:03

В пятницу, 7 сентября, на Окружной дороге Киева автомобиль Hyundai выехал на остановку общественного транспорта и врезался в торговый киоск

Об этом сообщают в социальных сетях очевидцы происшествия.

ДТП произошло на остановке "Электронмаш" на Петропавловской Борщаговке.

По предварительной информации, грузовик прижал легковой автомобиль к обочине, в результате чего водитель легковушки влетел в остановку. В Hyundai находился ребенок. В результате ДТП никто не пострадал.