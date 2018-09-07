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В Киеве Hyundai врезался в МАФ на остановке

В пятницу, 7 сентября, на Окружной дороге Киева автомобиль Hyundai выехал на остановку общественного транспорта и врезался в торговый киоск

Об этом сообщают в социальных сетях очевидцы происшествия.

ДТП произошло на остановке "Электронмаш" на Петропавловской Борщаговке.

По предварительной информации, грузовик прижал легковой автомобиль к обочине, в результате чего водитель легковушки влетел в остановку. В Hyundai находился ребенок. В результате ДТП никто не пострадал.

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