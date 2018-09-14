NASA успешно испытало парашютную систему посадочной капсулы "Ориона"
Об этом говорится на сайте агентства.
Предполагается, что космический корабль "Орион" совершит первый полет к Луне с экипажем в 2023 году, а в 2020 отправится к спутнику Земли на ракете-носителе Space Launch System (SLS) Block 1 без астронавтов.
В ходе испытаний пассажирская капсула весом 9,5 т была сброшена с высоты в 10 тыс. км на полигон в штате Аризона. Капсула, которая после возвращения с Луны должна будет войти в земную атмосферу со скоростью 9 км/c, успешно приземлилась, а все парашюты успешно раскрылись.
Следующие испытания запланированы на май 2019 года - инженеры NASA проверят, справится ли посадочная система со своей задачей в случае отказа одного из основных парашютов.
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