NASA успешно испытало парашютную систему посадочной капсулы "Ориона"

14 сентября, 2018, 17:46

Агенство провело успешные испытания системы из 11 парашютов: они предназначены для торможения посадочной капсулы межпланетного корабля "Орион"

Об этом говорится на сайте агентства.

Предполагается, что космический корабль "Орион" совершит первый полет к Луне с экипажем в 2023 году, а в 2020 отправится к спутнику Земли на ракете-носителе Space Launch System (SLS) Block 1 без астронавтов.

В ходе испытаний пассажирская капсула весом 9,5 т была сброшена с высоты в 10 тыс. км на полигон в штате Аризона. Капсула, которая после возвращения с Луны должна будет войти в земную атмосферу со скоростью 9 км/c, успешно приземлилась, а все парашюты успешно раскрылись.

Следующие испытания запланированы на май 2019 года - инженеры NASA проверят, справится ли посадочная система со своей задачей в случае отказа одного из основных парашютов.

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