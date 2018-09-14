Как Роналду поиздевался над журналистом в прямом эфире
14 сентября, 2018, 15:52
Футболист "Ювентуса" Криштиану Роналду перед тренировкой в прямом эфире спародировал журналиста
Об этом сообщает Calcio Mercato в twitter.
Перед тренировкой Роналду заметил съемочную группу клубного телеканала "Ювентуса", остановился за спиной журналиста и начал имитировать его поведение перед камерой. Репортер португальского футболиста не заметил и продолжил работать.
#Ronaldo having some fun in training pic.twitter.com/ytqntTmIHs— CalcioMercato (En) (@CmdotCom_En) 13 сентября 2018 г.
- Бывший врач назвал составляющие невероятной физической формы 33-летнего Роналду.
- Роналду оказался в финальной тройке претендентов на звание лучшего футболиста 2018 года по версии ФИФА.
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