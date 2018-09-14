Как Роналду поиздевался над журналистом в прямом эфире

14 сентября, 2018, 15:52

Футболист "Ювентуса" Криштиану Роналду перед тренировкой в прямом эфире спародировал журналиста

Об этом сообщает Calcio Mercato в twitter.

Перед тренировкой Роналду заметил съемочную группу клубного телеканала "Ювентуса", остановился за спиной журналиста и начал имитировать его поведение перед камерой. Репортер португальского футболиста не заметил и продолжил работать.