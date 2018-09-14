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Как Роналду поиздевался над журналистом в прямом эфире


фото: twitter
Футболист "Ювентуса" Криштиану Роналду перед тренировкой в прямом эфире спародировал журналиста

Об этом сообщает Calcio Mercato в twitter.

Перед тренировкой Роналду заметил съемочную группу клубного телеканала "Ювентуса", остановился за спиной журналиста и начал имитировать его поведение перед камерой. Репортер португальского футболиста не заметил и продолжил работать.

 

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