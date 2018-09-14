Facebook начнет оценивать фото и видео на достоверность
Как говорится в блоге компании, таким образом соцсеть продолжает кампанию по борьбе с фейковыми новостями.
Социальная сеть не будет проводить оценку контента самостоятельно - вместо этого Facebook заключил контракт с 21 компанией, которые будут заниматься фактчекингом. Фото и видео, получившие низкие оценки, получат специальную маркировку.
В Facebook также разделили дезинформацию в фотографиях и видео на три категории: (1) манипулятивная или сфабрикованная, (2) из контекста и (3) текстовая или звуковая реклама.
Сейчас компания проверяет на достоверность новости и посты пользователей. Такая система позволит компании бороться с фейковый новостями, особенно когда люди делают публичные ложные заявления против новостных изданий из-за идеологических разногласий или личного недовольства.
- Facebook запустил "библиотеку цифровой грамотности" - серию уроков, которые должны помочь научить подростков быть более внимательными, когда они используют различные сервисы и приложения в интернете.
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