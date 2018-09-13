Житель Луганщины пытался продать снайперскую винтовку и гранаты
13 сентября, 2018, 17:50
Сотрудники полиции задержали 37-летнего жителя города Кременная, когда тот пытался продать снайперскую винтовку, гранаты и запалы к ним
Об этом сообщило региональное управление Национальной полиции.
По словам полиции, к ним поступила информация о том, что ранее судимый мужчина ищет покупателей оружия и боеприпасов.
“В ходе проведения оперативных мероприятий, именно во время продажи гранаты Ф-1 и запалов УЗРГМ и снайперской винтовки "Застава М76" с патроном к ней калибра 7,92 мм торговец и был задержан сотрудниками полиции”, - говорится в сообщении.
За продажу боеприпасов и оружия мужчина успел получить от покупателя 13,200 гривен.
Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 2-х до 5-ти лет.
- Ранее сообщалось, что в Киеве задержали нацгвардейца, который торговал оружием из зоны ООС.
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