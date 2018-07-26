"Глок" за 50 тысяч, гранаты и патроны: в Киеве задержали нацгвардейца, который торговал оружием из зоны ООС

26 июля, 2018, 19:34

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Киеве военнослужащего одного из подразделений Национальной гвардии на незаконной торговле огнестрельного оружия

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Правоохранители установили, что контрактник продавал оружие, которое привозил из района проведения операции Объединенных Сил. Оперативники задокументировали несколько фактов незаконной реализации мужчиной оружия и боеприпасов в столице.

Злоумышленника задержали на одной из автомобильных стоянок во время сбыта пистолета марки Глок-19 за 50 тысяч гривен. Всего правоохранители изъяли три гранатомета РПГ-18 и РПГ-22, десять гранат Ф-1 и РГД-5, пистолет марки Сафари, более полутора тысяч патронов калибра 7,62 мм, магазины для автоматов и пулеметов.

Злоумышленнику объявлено о подозрении в совершении преступления по статье “Незаконное обращение с оружием” Уголовного кодекса Украины и решается вопрос относительно избрания меры пресечения.