Исследования не подтверждают версию выброса кислоты на "Титане", - МинТОТ

13 сентября, 2018, 16:51

Исследования, проведенные на крымском заводе “Титан”, не подтверждают версию выброса кислоты

Такую информацию предоставил глава Министерства по временно оккупированных территорий Вадим Черныш, сообщает Укринформ.

"Все эти разговоры о том, что причина - в кислотном накопители, и поэтому "дайте воду", по нашему мнению, - безосновательные утверждения. Наши исследования не показывают, что источником является кислотный накопитель", - заявил министр.

Министр уточнил, что, в отличие от производственного цеха, в кислотном накопителе нет температуры около 200 градусов, а вещества, которые есть в воздухе, не характерные для процесса испарения в накопителе.

Кроме того, Черныш обратил внимание на нелогичность заявлений оккупационной власти Крыма: категорический отказ объявить результаты исследований и одновременно - однозначная позиция относительно источника выбросов, что, по мнению министра, является своеобразным "раздвоением личности".