Исследования не подтверждают версию выброса кислоты на "Титане", - МинТОТ
Такую информацию предоставил глава Министерства по временно оккупированных территорий Вадим Черныш, сообщает Укринформ.
"Все эти разговоры о том, что причина - в кислотном накопители, и поэтому "дайте воду", по нашему мнению, - безосновательные утверждения. Наши исследования не показывают, что источником является кислотный накопитель", - заявил министр.
Министр уточнил, что, в отличие от производственного цеха, в кислотном накопителе нет температуры около 200 градусов, а вещества, которые есть в воздухе, не характерные для процесса испарения в накопителе.
Кроме того, Черныш обратил внимание на нелогичность заявлений оккупационной власти Крыма: категорический отказ объявить результаты исследований и одновременно - однозначная позиция относительно источника выбросов, что, по мнению министра, является своеобразным "раздвоением личности".
- Напомним, в ночь на 24 августа на химическом предприятии "Крымский титан" в оккупированном Армянске произошел выброс ядовитого химического вещества. По данным ГНСУ, по состоянию на 8:00 понедельника, 10 сентября, уже по меньшей мере 59 человек выехали из Крыма до Херсона через химический выброс.
- Несколько десятков украинских пограничников обратились за медицинской помощью из-за отравления от химического выброса. В школах и детсадах Херсонщины остановили обучение за выбросы в Крыму. На оккупированном полуострове идут кислотные дожди, людей просят сидеть дома.
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