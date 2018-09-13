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В "Оппоблоке" объяснили, почему не против объединиться с Рабиновичем

Представитель "Оппозиционного блока" Сергей Левочкин в ответ на призыв лидера "За жизнь" Вадима Рабиновича объединиться заявил, что "не против быть с теми, кто готов отбросить амбиции ради настоящей консолидации"

Об этом Левочкин написал в своем Twitter.

"Среди таких сил вижу и "За жизнь" Рабиновича, и Мураева. В трудное для страны время нужно отбросить амбиции и прекратить конфликты - только объединив все оппозиционные силы, мы вернем в Украину мир, стабильность, развитие, создадим условия для украинцев снова жить по-человечески ", - написал депутат.

Ранее лидер партии "За жизнь" Вадим Рабинович в своем Facebook призвал представителей партии "Оппоблок" объединиться.

  • Напомним, Комитет избирателей Украины обнародовал данные относительно партийных расходов на рекламу, которая имеет признаки политической, и призвал партии отказаться от распространения рекламы до официального старта избирательной кампании
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