В "Оппоблоке" объяснили, почему не против объединиться с Рабиновичем

13 сентября, 2018, 20:18

Представитель "Оппозиционного блока" Сергей Левочкин в ответ на призыв лидера "За жизнь" Вадима Рабиновича объединиться заявил, что "не против быть с теми, кто готов отбросить амбиции ради настоящей консолидации"

Об этом Левочкин написал в своем Twitter.

"Среди таких сил вижу и "За жизнь" Рабиновича, и Мураева. В трудное для страны время нужно отбросить амбиции и прекратить конфликты - только объединив все оппозиционные силы, мы вернем в Украину мир, стабильность, развитие, создадим условия для украинцев снова жить по-человечески ", - написал депутат.

2/2 Среди таких сил вижу и "За жизнь" Рабиновича и Мураева. В трудное для страны время нужно отбросить амбиции и остановить конфликты-только объединив все оппозиционные силы, мы вернем в Украину мир, стабильность, развитие, создадим условия для украинцев снова жить по-человечески — Сергей Левочкин (@serhiylovochkin) 12 сентября 2018 г.

Ранее лидер партии "За жизнь" Вадим Рабинович в своем Facebook призвал представителей партии "Оппоблок" объединиться.