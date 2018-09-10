КИУ назвал партии, которые больше всех уже потратили на предвыборную рекламу

10 сентября, 2018, 17:00

Комитет избирателей Украины обнародовал данные о партийных расходах на рекламу, имеющую признаки политической, и призвал партии отказаться от распространения рекламы до официального старта избирательной кампании

Об этом говорится на официальном сайте КИУ.

По данным комитета, больше всех из 15 политических партий за последние месяцы потратила ВО "Батькивщина" (24,8 млн), среди внепарламентских - "Основа" (8,8 млн).

По сравнению с I кварталом общие расходы партий во II квартале 2018 увеличились почти вдвое (177,1 млн против 100,1 млн).

В целом, по оценке комитета избирателей, в течение апреля-июня украинские партии потратили на рекламу 60 млн грн. И это при том, что официальный старт кампании по выборам президента состоится только за девяносто дней до дня голосования, то есть в начале января 2019 года.

Кроме того, как отметили в КИУ, показательным является факт критики такой рекламе со стороны самих руководителей партий.

"Юлия Тимошенко призвала отказаться от "жалкой рекламы". Анатолий Гриценко указывает, что рекламу следует запретить, ведь она "стоит сотни миллионов". Олег Ляшко и Олег Березюк зарегистрировали законопроект №2474а "О запрете политической рекламы", - говорится в сообщении.

Поэтому КИУ призвал все политические силы и потенциальных кандидатов в президенты выполнить свои публичные обещания и отказаться от рекламы до официального старта избирательного процесса.

По словам, главы КИУ Алексея Кошель, это, в частности позволит уменьшить традиционно наиболее затратную статью избирательных бюджетов, а главное - позволит создать равные возможности для тех кандидатов, которые не имеют средств для "подобного политического расточительства".