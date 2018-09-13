В Киеве человек заболел лихорадкой Западного Нила

13 сентября, 2018, 17:33

В Киеве зафиксировали случай подозрения заболевания горячкой Западного Нила, которое также называют "лихорадкой Западного Нила"

Об этом в четверг, 13 сентября, сообщил центр общественного здоровья МЗ Украины в своем Facebook.

Как отмечается, симптомы заболевания у мужчины появились после его возвращения с отдыха на Кипре.

"Мужчину госпитализировали в отделение инфекционной реанимации Александровской клинической больницы г. Киева с предварительным диагнозом менингоэнцефалит, лихорадка неизвестного генеза", - говорится в сообщении.

По данным медиков, в результате анализа сыворотки крови были выявлены антитела к вирусу лихорадки Западного Нила, исследования продолжаются.

Кроме того, отмечается, что анализ Центра общественного здоровья МЗ Украины риска для здоровья украинцев не обнаружил.

Специалисты системы общественного здравоохранения продолжают эпидемиологическое наблюдение за ситуацией.