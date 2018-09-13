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Невакцинированные дети не могут ходить в садик и школы, - МЗ


фото: sputnik
Невакцинированные дети не могут посещать детские сады и школы

Соответствующее напоминание органам местной власти отправили Минздрав и Минобразования.

"Согласно закону, посещать государственные учебные заведения могут только те дети, которые получили прививки по Календарю профилактических прививок, или дети, имеющие медицинские противопоказания к вакцинации (ст. 15 Закона Украины" О защите населения от инфекционных болезней ")", - уточняют ведомства.

Если у вашего ребенка есть противопоказания к прививке, он должен получить соответствующую справку у врача, когда проходит обязательный профилактический осмотр.

Решение о допуске таких детей в учреждения образования принимает комиссия врачей соответствующего лечебно-профилактического заведения.

При таких условиях, отмечает Минздрав, коллективный иммунитет поможет защитить от смертельно опасных болезней тех детей, которые не могут прививаться по медицинским причинам.

В начале этого года в Украине вспыхнула эпидемия кори. МЗ объясняло, что эта ситуация возникла из-за низкого уровня вакцинации детей в стране и отсутствия коллективного иммунитета.

До 6 лет дети должны получить прививку против гепатита В, туберкулеза, кори, паротита, краснухи, дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита и Хиб-инфекции. В 6-летнем возрасте проводится ревакцинация против дифтерии, столбняка, полиомиелита, кори, краснухи и паротита.

"Если ваш ребенок пропустил вакцинацию по календарю, немедленно обратитесь к педиатру или семейному врачу, чтобы наверстать пропущенные прививки", - добавили в Минздраве

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