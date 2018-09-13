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США призвали Россию вернуть похищенных крымчан семьям

Посольство США в Украине выразило обеспокоенность похищением людей в оккупированном Россией Крыму и призвало россиян вернуть крымчан семьям

Об этом сообщает пресс-служба Посольства США в Украине.

"Эрвина Ибрагимова, члена исполнительного комитета Всемирного конгресса крымских татар и члена регионально Меджлиса, остановили в собственной машине и похитили люди в униформе. Он пытался бежать, но был брошен в микроавтобус. Мы глубоко обеспокоены исчезновением крымчан, в частности Эрвина. Россия должна вернуть крымчан в их семьи и прекратить тактику принуждения исчезновений и пыток с целью преследования и подавления их политического инакомыслия ", - говорится в сообщении посольства.

Несколькими днями ранее дипведомство сообщило об исчезновении другого крымчанина - Тимура Шаймарданова.

"Тимур Шаймарданов планировал утром пойти в банк, а потом забрать своего 8-летнего сына из школы. Он так и не пришел в школу. Мы глубоко обеспокоены исчезновением крымчан, включая Тимура", - заявили в посольстве.

  • Напомним, мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине зафиксировала по меньшей мере 42 случая похищения людей за время российской оккупации полуострова.
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