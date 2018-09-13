США призвали Россию вернуть похищенных крымчан семьям
Об этом сообщает пресс-служба Посольства США в Украине.
"Эрвина Ибрагимова, члена исполнительного комитета Всемирного конгресса крымских татар и члена регионально Меджлиса, остановили в собственной машине и похитили люди в униформе. Он пытался бежать, но был брошен в микроавтобус. Мы глубоко обеспокоены исчезновением крымчан, в частности Эрвина. Россия должна вернуть крымчан в их семьи и прекратить тактику принуждения исчезновений и пыток с целью преследования и подавления их политического инакомыслия ", - говорится в сообщении посольства.
Несколькими днями ранее дипведомство сообщило об исчезновении другого крымчанина - Тимура Шаймарданова.
"Тимур Шаймарданов планировал утром пойти в банк, а потом забрать своего 8-летнего сына из школы. Он так и не пришел в школу. Мы глубоко обеспокоены исчезновением крымчан, включая Тимура", - заявили в посольстве.
- Напомним, мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине зафиксировала по меньшей мере 42 случая похищения людей за время российской оккупации полуострова.
Читайте также
-
-
-
13 августа, 2018 Виталий Портников: экономика мстит насильникам
-
-
Читайте также
-
-
13 августа, 2018 Виталий Портников: экономика мстит насильникам
-