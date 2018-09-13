Погибшим во время спецоперации в Харькове оказался участник АТО

13 сентября, 2018, 21:54

Сотрудники СБУ задержали на Харьковщине участников организованной группировки, один человек погиб во время задержания

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В СБУ заявили, что участники группировки “терроризировали местных предпринимателей, прикрываясь Харьковской городской ассоциацией ветеранов антитеррористической операции”.

Оперативники спецслужбы установили, что группа злоумышленников совершала нападения на стройплощадках, где возводились объекты коммерческой недвижимости. Они применяли физическое насилие, уничтожали и повреждали имущество, блокировали монтажные работы предпринимателей. За прекращение, в том числе, физического давления на бизнес, они требовали деньги.

У одного из застройщиков злоумышленники требовали $30 тысяч за непрепятствование его хозяйственной деятельности. Правоохранители задержали в Харькове двух организаторов группировки во время передачи последней части взятки в размере 20 тысяч.

Во время задержания один из злоумышленников пытался совершить вооруженное сопротивление, угрожая применить против них боевую гранату. Против нападавшего было применено табельное оружие. От полученного огнестрельного ранения он скончался в больнице. Погибший оказался бывшим участником антитеррористической операции.

Решается вопрос относительно сообщения участникам группировки о подозрении в совершении преступления и избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.