В харьковском кафе произошла стрельба, есть погибший

13 сентября, 2018, 19:25

По данным местных СМИ, во время перестрелки погиб один из представителей криминальных кругов

Об этом сообщает KharkivToday .

По словам очевидцев в соцсетях, стрельба началась в кафе в супермаркете “Рост”.

“Приехала скорая. Много мужчин в масках”, - пишут в одной из харьковских групп в Facebook.



Перестрелка произошла на выходе из кафе, во время задержания, которое проводили сотрудники СБУ. Пресс-секретарь управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула отказался сообщить подробности, сославшись на то, что сейчас продолжаются следственные действия.

По данным издания, во время перестрелки погиб один из представителей криминальных кругов. Еще двух человек задержали. Правоохранители, надели на них наручники и увезли. Территория возле супермаркета была окружена.