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Климкин посоветовал "Оппозиционному блоку" почитать конвенцию о геноциде

Министр иностранных дел Павел Климкин посоветовал депутатам из партии "Оппозиционный блок", которые призвали его уволить, выучить определение словосочетания "Гаагская конвенция"

Об этом министр написал в Facebook.

"Я должен был бы поблагодарить партию "Оппозиционный блок" за быструю реакцию на мое заявление о невозможности поставок с Украины воды в оккупированный Россией Крым. Вы, господа, еще раз четко засветились как сила, которая интересы Украины воспринимает на московский лад", - написал Климкин.

Ранее глава МИД заявил, что Украина никогда не будет подписывать контракт на поставку воды, в котором оккупированный Крым назван "российским".

"Оппоблок" из-за этого обвиняет министра в нарушении международного права и геноциде. По мнению Климкина, оппозиционеры бездумно разбрасываются понятием "геноцид".

"Что же касается международного права, то советовал бы заглянуть хотя бы в "Google" (ключевые слова: гаагские конвенции), а в случае необходимости готов предоставить исчерпывающие юридические консультации", - добавил он.

Он подчеркнул, что не Украина отрезала Крым от воды, а - Россия, отрезав Крым от Украины. По словам Климкина, международное право, на которое ссылаются в “Оппоблоке”, отмечает, что оккупант (Россия) несет ответственность за ситуацию на оккупированных территориях.

"Советую прочитать отчет ООН "Ситуация с правами человека во временно оккупированной Автономной Республике Крым и городе Севастополе (Украина)". Надеюсь, что для "Оппоблока" ООН является достаточно важным и достоверным источником", - добавил министр.

Климкин также написал, что экологическая катастрофа в Армянске является преступлением оккупантов. По его словам, Россия использует ситуацию в Армянске, чтобы усилить давление на Украину в вопросе поставок воды в Крым.

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