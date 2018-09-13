BMW разработала беспилотный мотоцикл, но на рынок его не выпустят

13 сентября, 2018, 15:26

Подразделение BMW по разработке технологий искусственного интеллекта Motorrad провело тестирование беспилотного мотоцикла ConnectedRide

Об этом пишет The Verge.

Разработка ConnectedRide на базе мотоцикла R1200GS велась два года. В компании данное транспортное средство планируется использовать в качестве платформы для создания и испытания новых систем безопасности, которые позволят преодолевать препятствия на дороге, предотвращать заносу заднего колеса байка при повороте и резком торможении.

Стефан Ханс инженер по технике безопасности Motorrad, сказал: "Прототип поможет нам расширить знания о динамике автомобиля, чтобы мы могли классифицировать поведение гонщика и предусмотреть, представляет та или иная ситуация опасность или нет. Если это так, мы можем предупредить водителя или вмешаться напрямую".

Компания заявляет, что не собирается создавать на базе прототипа полноценный беспилотный мотоцикл. Вместо этого инженеры планируют создать системы, которые будут отслеживать движение мотоцикла и вмешиваться в случае опасности.