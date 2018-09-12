В Херсоне арестовали бывшего "вице-мэра" оккупированного Севастополя

12 сентября, 2018, 16:27

Херсонский городской суд арестовал бывшего заместителя председателя Севастопольской городской администрации Олег Кизименко

Об этом сообщает в Twitter пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.



"Херсонский городской суд в лице следственного судьи Ярослава Мусулевского арестовал задержанного в Краматорске бывшего заместителя Севастопольской администрации Олега Кизименко, подозреваемого в государственной измене", - написала Сарган.

Херсонский городской суд в лице следственного судьи Ярослава Мусулевского арестовал задержанного в Краматорске бывшего заместителя Севастопольской администрации Олега Кизименко, подозреваемого в государственной измене. — Лариса Сарган (@SarganLarysa) 12 сентября 2018 г.