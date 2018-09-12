В Херсоне арестовали бывшего "вице-мэра" оккупированного Севастополя
12 сентября, 2018, 16:27
Об этом сообщает в Twitter пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.
Херсонский городской суд арестовал бывшего заместителя председателя Севастопольской городской администрации Олег Кизименко
Об этом сообщает в Twitter пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.
"Херсонский городской суд в лице следственного судьи Ярослава Мусулевского арестовал задержанного в Краматорске бывшего заместителя Севастопольской администрации Олега Кизименко, подозреваемого в государственной измене", - написала Сарган.
Херсонский городской суд в лице следственного судьи Ярослава Мусулевского арестовал задержанного в Краматорске бывшего заместителя Севастопольской администрации Олега Кизименко, подозреваемого в государственной измене.— Лариса Сарган (@SarganLarysa) 12 сентября 2018 г.
- 11 сентября крымские управления СБУ и прокуратуры задержали Олега Кизименко, который после оккупации объявил себя "заместителем председателя Севастопольской горгосадминистрации".
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