СБУ задержала бывшего "заместителя главы" оккупационной власти Севастополя

11 сентября, 2018, 18:30

Крымские управления СБУ и прокуратуры задержали Олега Кизименко, который после оккупации объявил себя "заместителем главы Севастопольской горгосадминистрации"

Об этом в Facebook сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

Крымские управления СБУ и прокуратуры на основании судебного решения задержали гражданина Кизименко, который после оккупации объявил себя "заместителем главы Севастопольской городской государственной администрации", - написал Луценко.

Следствие считает, что на этой должности он способствовал созданию оккупационных органов власти, передавал оккупантам служебную документацию, а также способствовал подрывной деятельности РФ против Украины.

По сообщениям СМИ, до 2012 года Кизименко возглавлял Управление капитального строительства Донецкой ОГА. С 2012 года он был заместителем мэра Севастополя Владимира Яцубы. После оккупации Крыма Россией Кизименко остался на той же должности при так называемом губернаторе Сергее Меняйлу. В 2015 году он был уволен.