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Европарламент поддержал санкции против Венгрии


фото: REUTERS
В среду, 12 сентября, Европейский парламент поддержал введение против Венгрии санкционной процедуры за нарушение ценностей Евросоюза

Об этом сообщает сайт Европарламента.

"Парламент предложил странам-членам ЕС определить в соответствии со ст. 7 Договора, рискует ли Венгрия нарушить основные ценности ЕС", - говорится в сообщении.

Запрос поддержали 448 евродепутатов, 197 высказались против, еще 48 - воздержались.

Это первый случай, когда Европарламент призвал Совет ЕС выступить против государства-члена, чтобы предотвратить системную угрозу основополагающим ценностям Союза. Эти ценности, закрепленные в ст. 2 Договора ЕС и отраженные в Уставе ЕС об основных правах, включают уважение к демократии, равенству, верховенству права и прав человека.

Европарламентарии призвали страны ЕС начать процедуру, изложенную в ст. 7 Договора ЕС, отметив, что, несмотря на готовность венгерской власти обсудить законность каких-либо конкретных мер, "остается много проблем". Они отметили, что это является профилактическим этапом процедуры, предусматривающим диалог с соответствующей страной и "направленным на избежание возможных санкций".

Европарламент также напомнил, что присоединение Венгрии к ЕС "было добровольным актом, основанным на суверенном решении с широким консенсусом в политическом спектре", и отметил, что любое венгерское правительство обязано устранить риск серьезного нарушения ценностей ЕС.

Основные проблемы Венгрии касаются:

  • функционирования конституционной и избирательной системы;
  • независимости судебной власти;
  • коррупции и конфликтов интересов;
  • конфиденциальности и защиты данных;
  • свободы самовыражения, академической свободы, свободы вероисповедания, свободы объединений, права на равное отношение и права нацменьшинств, в частности ромов и евреев;
  • основных прав мигрантов, искателей убежища и беженцев;
  • экономических и социальных прав.

Автор доклада Джудит Сарджентини подчеркнула, что "европейским лидерам нужно взять на ответственность и прекратить наблюдать, как в Венгрии уничтожается правопорядок".

В дальнейшем предложения по решению Совета направят странам-членам. Они определят существования риска нарушения ценностей ЕС в Венгрии. Совет сначала должен будет выслушать мнение венгерских властей, а Европарламент должен будет дать согласие. Государства-члены также могут давать рекомендации Венгрии по противодействию рискам.

На более позднем этапе Европейский совет может единогласно и с разрешения Европарламента определить существование в Венгрии серьезного и постоянного нарушения демократии и основных прав. Это может в конечном итоге привести к приостановке права голоса в Совете.

  • Напомним, 11 сентября депутаты Европарламента обсудили вопрос о возможном нарушении Венгрией основополагающих принципов ЕС.
  • Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал отчет Европарламента оскорблением венгерской нации.
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