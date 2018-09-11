Орбан назвал отчет Европарламента оскорблением венгерской нации

11 сентября, 2018, 18:38

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал отчет комитета Европарламента относительно нарушения Будапештом правил и ценностей ЕС оскорблением венгерской нации

Об этом сообщает Европейская правда.

Об этом Орбан заявил во время выступления в Страсбурге.

"Сегодня я стою перед вами и защищаю Венгрию, потому что для венгров свобода, демократия и независимость - это вопрос чести. А отчет, который лежит перед вами, это - оскорбление Венгрии и оскорбление чести венгерской нации", - сказал Орбан.

По словам Орбана, его страна имеет другие взгляды на религию или управление государством, чем другие страны ЕС, но это и означает "разнообразие Европы".

Он добавил, что отчет содержит 37 серьезных содержательных ошибок, и венгерское правительство сообщило о них остальным странам-членам.

"Вы собираетесь обвинить Венгрию, которая была членом христианских наций тысячу лет, вы собираетесь осудить Венгрию, которая внесла большой вклад в историю Европы тяжелым трудом и проливала кровь, когда это было нужно, вы собираетесь осудить Венгрию, которая восстала с оружием против крупнейшей армии в мире - советской армии и проливала кровь за свободу и демократию, а когда пришло время, открыла свои границы для друзей с восточной германской границы ", - заявил он.