Вердикт Европарламента относительно Венгрии уже написан, - Орбан
Об этом пишет Politico.
"Сторонники миграции имеют большинство в Европейском парламенте", - заявил Орбан в видеоролике, опубликованном на своей странице в Facebook во вторник утром. "Действительно, вердикт уже написан", - сказал он.
Орбан выступит на пленарном заседании Европейского парламента в Страсбурге во второй половине дня во вторник. На заседании состоятся дебаты по резолюции, которая призывает начать санкционный процесс против Венгрии из-за нарушения верховенства права.
"Я еду в Брюссель, чтобы защитить Венгрию и венгерский народ от несправедливых обвинений и лжи", - заявил Орбан в видеоролике, хотя он должен выступить в Страсбурге. "Брюссель" стал лозунгом для премьер-министра. В прошлом Орбан запустил агитационную кампанию под названием "Остановить Брюссель".
- Напомним, на 11 сентября в Европарламенте запланировано обсуждение вопроса о возможном нарушении Венгрией основополагающих принципов ЕС.
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