Вердикт Европарламента относительно Венгрии уже написан, - Орбан

11 сентября, 2018, 16:45

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан готовит своих сторонников к потенциальному проигрышу в результате ключевого голосования Европарламента в среду относительно верховенства права в Венгрии

Об этом пишет Politico.

"Сторонники миграции имеют большинство в Европейском парламенте", - заявил Орбан в видеоролике, опубликованном на своей странице в Facebook во вторник утром. "Действительно, вердикт уже написан", - сказал он.

Орбан выступит на пленарном заседании Европейского парламента в Страсбурге во второй половине дня во вторник. На заседании состоятся дебаты по резолюции, которая призывает начать санкционный процесс против Венгрии из-за нарушения верховенства права.

"Я еду в Брюссель, чтобы защитить Венгрию и венгерский народ от несправедливых обвинений и лжи", - заявил Орбан в видеоролике, хотя он должен выступить в Страсбурге. "Брюссель" стал лозунгом для премьер-министра. В прошлом Орбан запустил агитационную кампанию под названием "Остановить Брюссель".