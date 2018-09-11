Европарламент рассмотрит возможность введения санкций против Венгрии

11 сентября, 2018, 11:42

Во вторник, 11 сентября, Европейский парламент решит, стоит ли вводить дисциплинарные санкции против Венгрии

Об этом пишет BBC.

Если евродепутаты признают, что Венгрия серьезно нарушает основополагающие принципы Евросоюза, против страны могут запустить процедуру по статье 7 Лиссабонского договора. Она предусматривает, что к стране-члену ЕС могут быть введены различные санкции, включая лишение права голоса в Совете ЕС. Ранее ЕС запустил похожий механизм против Польши.

Венгрию обвиняют в нарушении демократических ценностей в таких сферах, как независимость правосудия, свобода слова, права меньшинств и религий и тому подобное.

Во вторник Европарламент посетит премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который раскроет свою позицию на фоне обвинений Брюсселя.

По его словам, многочисленные проблемы, о которых говорится в проекте резолюции Европарламента, "давно решены". Венгрия критику со стороны ЕС называет "охотой на ведьм". По ее словам, "либеральные элиты" мстят ей за то, что она защищает национальный суверенитет.

Обвинения ЕС также касаются антимиграционной политики Венгрии, в частности нового закона "Стоп Сорос", который криминализирует адвокатов и активистов, которые помогают переселенцам, которые хотят получить в Венгрии политическое убежище. Европейская комиссия подала иск против Венгрии в Европейском суде из-за несоблюдения Будапештом европейского законодательства в сфере предоставления убежища и процедуры возвращения мигрантов.

Чтобы запустить механизм санкций против Венгрии, резолюцию должны поддержать по крайней мере две трети депутатов Европарламента.

Если доклад получит достаточную поддержку, тогда Совету ЕС придется начать свое собственное расследование предполагаемого нарушения Венгрией ценностей ЕС.

Правительство Венгрии неоднократно заявляло, что наложит вето на любую попытку лишить Польшу права голоса. Решение требует единогласия в Совете, и, вероятно, Варшава ответит тем же, если Венгрия окажется в подобной ситуации.