В УЕФА назвали дату отмены правила гостевого гола в еврокубках

11 сентября, 2018, 15:47

Стало известно, когда УЕФА может отменить правило выездного гола в европейских клубных турнирах

Об этом сообщает Goal.com.

Член исполкома УЕФА и вице-президент турецкой футбольной ассоциации Сервет Ярдимджи заявил, что организация планирует принять решение по правилу гола на выезде до конца сентября.

"Соответствующие комитеты УЕФА рассмотрят все детали и вынесут проект на голосование исполкома. Ясность по этому вопросу наступит до конца сентября. Гостевой гол не должен стоить двух. Это очень влияет на тактику команды, особенно если она играет дома. Приходится слишком много думать об обороне, ведь пропущенный мяч фактически стоит двух", - сказал Ярдимджи.

С середины 1960-х годов в еврокубках действует правило, что при равном количестве голов, забитых соперниками по сумме двух матчей, преимущество имеет команда, которая провела больше мячей на выезде.