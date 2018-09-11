УЕФА запускает еще один еврокубковый турнир

11 сентября, 2018, 13:53

В 2021 году УЕФА организует новый клубный континентальный турнир - Кубок Европы

Об этом заявил глава Ассоциации европейских клубов (ECA) Андреа Аньелли, сообщает Independent.

Новый турнир стартует в сезоне 2021/22, а участие в нем примут 32 клуба. Появление Кубке Европы позволит сократить состав участников Лиги Европы с 48 до 32 команд, а также повысить ее привлекательность у рекламодателей и болельщиков.

"Зеленый свет идее запуска третьего турнира дан. Благодаря этому турниру общее количество участников еврокубков с сезона-2021/22 будет составлять 96 клубов", - сказал Аньелли.

К концу 1990-х годов проводилось три еврокубковых турнира - Лига чемпионов, Кубок УЕФА (позже переформатирован в Лигу Европы) и Кубок обладателей кубков, который был отменен в 1999 году.