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УЕФА запускает еще один еврокубковый турнир


фото: independent.co.uk
В 2021 году УЕФА организует новый клубный континентальный турнир - Кубок Европы

Об этом заявил глава Ассоциации европейских клубов (ECA) Андреа Аньелли, сообщает Independent.

Новый турнир стартует в сезоне 2021/22, а участие в нем примут 32 клуба. Появление Кубке Европы позволит сократить состав участников Лиги Европы с 48 до 32 команд, а также повысить ее привлекательность у рекламодателей и болельщиков.

"Зеленый свет идее запуска третьего турнира дан. Благодаря этому турниру общее количество участников еврокубков с сезона-2021/22 будет составлять 96 клубов", - сказал Аньелли.

К концу 1990-х годов проводилось три еврокубковых турнира - Лига чемпионов, Кубок УЕФА (позже переформатирован в Лигу Европы) и Кубок обладателей кубков, который был отменен в 1999 году.

 

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