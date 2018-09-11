Сыроед и Гусовский объяснили, почему произошел скандал в "Самопомощи"

11 сентября, 2018, 21:27

Фракция "Самопомощи" в Киевраде должна была сделать свой выбор. Можно было попрощаться с депутатом Марченко, но фракция заняла позицию круговой поруки, заявила Сыроед

Об этом в эфире Еспресо.TV рассказала заместитель главы Верховной Рады, один из лидеров партии "Самопомощь" Оксана Сыроед.

В частности, она прокомментировала ситуацию с исключением из рядов партии “Самопомощь” группы депутатов Киеврады.

"Это досадная ситуация. Это люди, с которыми мы были знакомы много лет. Лакмусовой бумажкой стала история коррупционного скандала. Там были не только земельные вопросы, но и вопросы декларирования и кредитования господина Марченко. Также речь шла о его бизнесе на оккупированной территории и в России. Мы четко сказали коллегам, что это недопустимые вещи. Фракция в Киевраде должна была сделать свой выбор. Можно было оценить это критически и попрощаться с депутатом Марченко. Но фракция заняла позицию круговой поруки и стала на защиту земельных схем", - сказала Сыроед.

В разговоре также принял участие депутат Киевского горсовета Сергей Гусовский, которого ранее исключили из членов партии “Самопомощь”.

"Если есть нарушения, то их надо доказывать в юридической плоскости и тогда принимать соответствующие решения. Если это решение Киеврады прошло все соответствующие инстанции, как в КГГА, так и правового департамента фракции, то фракция принимает решение поддержать законопроект. Мы об этом сообщили заранее. При голосовании в Киевсовете для того, чтобы было принято решение, нужен 61 голос. За это решение 10 соток под зданием, которое принадлежит господину Марченко, проголосовали 78 депутатов. Из них было 8 голосов от “Самопомощи”, следовательно, они не были определяющими", - сказал Гусовский.

По словам Сыроед, такие положительные рекомендации государственных органов относительно этого земельного законопроекта не являются аргументом в пользу положительного голосования депутатов от фракции “Самопомощь”.

Гусовский также заявил, что в решении об исключении из рядов партии были применены двойные стандарты. По его словам, в ближайшее время бывшими членами “Самопомощи” было объявлено о создании депутатской группы в Киевраде.