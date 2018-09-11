Сыроед и Гусовский объяснили, почему произошел скандал в "Самопомощи"
Об этом в эфире Еспресо.TV рассказала заместитель главы Верховной Рады, один из лидеров партии "Самопомощь" Оксана Сыроед.
В частности, она прокомментировала ситуацию с исключением из рядов партии “Самопомощь” группы депутатов Киеврады.
"Это досадная ситуация. Это люди, с которыми мы были знакомы много лет. Лакмусовой бумажкой стала история коррупционного скандала. Там были не только земельные вопросы, но и вопросы декларирования и кредитования господина Марченко. Также речь шла о его бизнесе на оккупированной территории и в России. Мы четко сказали коллегам, что это недопустимые вещи. Фракция в Киевраде должна была сделать свой выбор. Можно было оценить это критически и попрощаться с депутатом Марченко. Но фракция заняла позицию круговой поруки и стала на защиту земельных схем", - сказала Сыроед.
В разговоре также принял участие депутат Киевского горсовета Сергей Гусовский, которого ранее исключили из членов партии “Самопомощь”.
"Если есть нарушения, то их надо доказывать в юридической плоскости и тогда принимать соответствующие решения. Если это решение Киеврады прошло все соответствующие инстанции, как в КГГА, так и правового департамента фракции, то фракция принимает решение поддержать законопроект. Мы об этом сообщили заранее. При голосовании в Киевсовете для того, чтобы было принято решение, нужен 61 голос. За это решение 10 соток под зданием, которое принадлежит господину Марченко, проголосовали 78 депутатов. Из них было 8 голосов от “Самопомощи”, следовательно, они не были определяющими", - сказал Гусовский.
По словам Сыроед, такие положительные рекомендации государственных органов относительно этого земельного законопроекта не являются аргументом в пользу положительного голосования депутатов от фракции “Самопомощь”.
Гусовский также заявил, что в решении об исключении из рядов партии были применены двойные стандарты. По его словам, в ближайшее время бывшими членами “Самопомощи” было объявлено о создании депутатской группы в Киевраде.
- Напомним, что 6 сентября исполнительный комитет "Объединение "Самопомощь" исключил депутатов Киевского горсовета Сергея Гусовского, Алексея Руденко, Сергея Харчука и Вадима Васильчука из членов партии. В "Самопомощи" считают, что эти депутаты поддержали решение горсовета о выделении родственникам их коллеги Романа Марченко земельных участков в Киеве, которые предварительно были незаконно им же захвачены. Общая площадь захваченных участков составляет более 1,4 га.
- 11 сентября фракция "Объединение "Самопомощь" в Киевском городском совете приняла решение о прекращении своей деятельности и роспуске.
Читайте также
-
-
-
13 августа, 2018 Виталий Портников: экономика мстит насильникам
-
-
Читайте также
-
-
13 августа, 2018 Виталий Портников: экономика мстит насильникам
-