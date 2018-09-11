Фракция "Самопомочи" в Киевсовете решила самораспуститься
Об этом заявил глава фракции Сергей Гусовский, сообщает "Интерфакс-Украина".
"Фракция... решила распустить депутатскую фракцию "Объединение "Самопомич" в Киевском городском совете VIII созыва и прекратить ее деятельность", - подчеркнул он.
Отметим, 6 сентября исполнительный комитет "Объединение "Самопомич" исключил депутатов Киевского городского совета Сергея Гусовского, Алексея Руденко, Сергея Харчука и Вадима Васильчука из членов партии.
В заявлении партии говорится, что причина исключения – "причинение значительного ущерба репутации политической силы".
В частности, в "Самопомочи" считают, что эти депутаты поддержали решение Киевского горсовета о выделении родственникам их коллеги Романа Марченко земельных участков в городе Киеве, которые предварительно были незаконно им же захвачены. Общая площадь всех захваченных участков составляет более 1,4 га.
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