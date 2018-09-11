Сталлоне начинает съемки "Рэмбо-5". Что будет нового в боевике

11 сентября, 2018, 13:54

Режиссер Сильвестр Сталлоне анонсировал съемки пятого фильма о Рэмбо в Мексике

Об этом он написал в своем Instagram-аккаунте.

"Начинаю скоро и очень взволнован. Мир, возможно, меняется, но не он ... Ничто не закончилось!" - написал режиссер.

В мае Screen Daily сообщали о том, что фильм начнут снимать в сентябре в Лондоне, Болгарии и на Канарских островах. Screen Daily также выложили короткий синопсис фильма "Рэмбо-5".

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Постаревший ветеран Вьетнамской войны Джон Рэмбо живет на ранчо в Аризоне и борется с посттравматическим стресом. Он узнает, что его внучка уехала в Мексику на праздник и исчезла.

Позже Рэмбо обнаруживает преступную сеть по торговле людьми. Он объединяется с журналистом, чью сестру тоже похитили, и использует свои навыки, чтобы спасти девушек.

Первый фильм о Рэмбо - "Первая кровь" - вышел в прокат в 1982 году. В 1985 году вышла вторая часть, а еще через три года - третий эпизод. Последнюю часть Сталлоне выпустил в 2007 году.