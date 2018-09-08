День украинского кино. 10 новых фильмов, которые стоит посмотреть каждому украинцу

8 сентября, 2018, 10:00

Еще до недавнего времени украинское кино ассоциировали только с "Тенями незабытых предков". Однако за последние два года фильмов от украинских режиссеров стало больше, а их ленты получают престижные награды

Ко Дню украинского кино Еспресо.TV выбрали 10 самых громких фильмов 2018 года, которые уже показали на экранах украинских кинотеатров и международных фестивалей.

"Свингеры"

Режиссер: Андрейс Экис

Премьера: 1 января

Комедию "Свингеры" презентовали в кинотеатрах 1 января, и она сразу "завела" прокат. Почти 130 тыс. людей успели подсмотреть за сексуальными играми героев лишь за одну неделю. В целом фильм заработал $85 тыс.

Успех фильм завоевал благодаря теме секса. В киноленте "Свингеры" говорится о богатом мужчине Игоре, который скучает в компании своей девушки Илоны.

Тем временем врач-пульмонолог Андрей не имеет ни сил, ни желания удовлетворить свою жену Ирину. Игорь и Ирина подстрекают своих партнеров организовать свингерскую вечеринку. Впоследствии к их компании добавляются и другие герои.

Авторы решили "свингировать" дальше и 3 сентября анонсировали новую часть ленты.

"Сказка о деньгах"

Режиссер: Олеся Моргунець

Премьера: 25 января

Парень из деревни по имени Левко получает в наследство мельницу, которая когда-то принадлежала его дяде. Тот при весьма загадочных обстоятельствах утонул в озере.

Неожиданное багаство пробуждает в Леква жажду денег. Это заставляет его присвоить шинок еврея Янкеля, которого за жадность забрал черт Харпун.

Азарт парня разыгрывается настолько, что он начинает забирать у людей последнее. Когда Лев полностью забывает о сострадании, дружбе и любви, за ним приходит нечистая сила.

Сюжет для фильма авторы взяли из сказки, которую написал Владимир Короленко. "Судный день, или Иом-кипур" писатель написал еще 128 лет назад. В этом фильме сыграли актеры "Киборгов" и "Поводыря".

"Миф"

Режиссер: Леонид Кантер, Иван Ясной

Премьера: 8 февраля

"Миф" – это фильм-дума. Документальная история жизни Василия Слепака – оперного певца с мировым именем и уникальным голосом – контр-тенором в сочетании с бас-баритоном.

Одной из самых любимых композиций была ария Мефистофеля. Именно от имени этого персонажа впоследствии Василий взял себе псевдо – Миф.

Василий прожил во Франции 19 лет и имел там все: имя, хорошую работу, верных друзей и любовь. Но Василий решил оставить сцену и перпективну карьеру в Европе и стать в ряды добровольцев, когда в Украину пришла война. Во время выполнения боевой задачи Василий "Миф" Слепак героически погиб от пули снайпера.

Украинский фильм "Миф" получил одну из главных наград на Festival de Cinema da Figueira da Foz, Португалия.

"Похищенная принцесса"

Режиссер: Олег Маламуж

Премьера: 7 марта

Только за один уикенд после премьеры по количеству проданных билетов "Похищенная принцесса" попала в тройку лучших вместе с культовыми "Черной Пантерой" и "50 оттенков свободы".

Это впервые в истории украинская анимация стала одним из лидеров проката. За одни выходные она собрала более 21 млн. грн: это вдвое больше оскароносного американского мультика "Коко", который за первый уикенд собрал чуть более 10 млн гривен.

История происходит в волшебном городе Киеве. На дворе — времена отважных воинов, принцесс и колдунов. Странствующий артист Руслан очень мечтает стать рыцарем. И однажды он встречает прекрасную Милу и влюбляется в нее. Он даже не подозревает, что эта девушка - дочь киевского князя.

Злой колдун Черномор похищает ее. Он стремится превратить силу любви в собственную колдовскую мощь. Руслан отправляется в погоню за украденной принцессой, чтобы доказать, что настоящая любовь сильнее магии.

"Ржака"

Режиссер: Дмитрий Томашпольский

Премьера: 22 марта

Украинская комедия рассказывает о известном режиссере арт-хаусного кино, которого заставляют снять комедию. Если он не рассмешит 12 экспертов, то его убьют.

Режиссер в отчаянии и не знает, как снять что-то смешное, когда у него есть только больная клоунесса и клоун-неудачник, которого выгнали из училища.

Фильм стал одним из победителей питчинга Госкино и получил 10 млн грн финансирования из государственного бюджета.

"Бобот"

Режиссер: Максим Ксьонда

Премьера: 30 августа

Это первая украинская научно-фантастическая лента о 12-летнем мальчике, который должен спасти мир. Землю не могут поделить две инопланетные цивилизации.

Идея фильма родилась в 2010 году во время съемок видеоклипа на песню "Новость" группы ТНМК. После его выхода творческая группа получила огромное количество положительных отзывов и начала работать над сценарием полнометражного фильма.

Тизер фильма сначала сняли на русском языке, потому что его показывать инвесторам из Грузии, которые пожертвовали половину бюджета фильма. Сам фильм полностью украиноязычный.

Больше половины фильма - это компьютерная графика. Над ней работали около 100 украинских экспертов.

"Когда падают деревья"

Режиссер: Марыся Никитюк

Премьера: 20 сентября

Фильм режиссера Марыси Никитюк рассказывает историю 5-летней бунтовщицы Витки, которая живет в обычной украинской провинции. У нее есть двоюродная сестра-подросток Лариса, у которой любимый — не обычный парень из села. Он — бандит, которого называют Шрамом.

Когда умирает папа, Лариса задумывается о том, каким будет ее будущее без него. Она, как и каждый подросток, хочет жить по своим правилам, но на ее пути стоят родственники. Они против ее любви со Шрамом, и за это они осуждают Ларису.

Мама просит забыть парня, бабушка переживает за то, что будут говорить о них люди. Тогда подростки решают убежать от своей жизни в селе.

Через эти три поколения в ленте показывают всю правду об их жизни на грани постсоветской неустроенности, жестких социальных рамок и криминала. Вместе с этим, в фильме не забывают о фольклоре, традициях и дикой природе.

С этой лентой молодой режиссер поехала на Берлинский международный кинофестиваль. Сама режиссер попала в номинации "Лучший дебют", а фильм - в еще шесть категорий.

"Фокстер и Макс"

Режиссер: Анатолий Матешко

Премьера: 25 октября

Лента "Фокстер и Макс" - о приключениях мальчика и его собаки с суперспособностями. 12-летний Макс убегает из дома и находит баллончик с нано-краской.

Все, что он рисует ею, оживает, поэтому теперь у Макса есть лучший друг - пес-наноробот Фокстер, что имеет сверхвозможности. Но на парня и собаку уже охотятся воры, которые хотят украсть это чудо новейших технологий.

Над сценарием работали канадский сценарист Скотт Паризьен и украинский режиссер Анастасия Матешко. Съемки проходили летом 2017 года в Киеве.

"Дикое поле"

Режиссер: Ярослав Лодыгин

Премьера: 8 ноября

Дебютная работа режиссера Ярослава Лодыгина. Этот фильм - экранизация книги украинского писателя Сергея Жадана под названием "Ворошиловград". Он переведен более чем на 9 языках мира.

По сюжету, Герман возвращается в город своего детства. Мужчина собирается навестить брата - владельца бензоколонки в донбасских степях. Однако в результате Герман застревает в этом неназванном городе: его брат исчез, а на бизнес покушаются местные мафиози.

Сценаристами фильма стали Ярослав Ладыгин и Наталья Ворожбит. Последняя работала над лентой "Киборги".

Фильм снимался в копродукции со Швейцарией. Он занял первое место на питчинге великого немецкого кинофестиваля в Коттбусе.

"Вулкан"

Режиссер: Роман Бондарчук

Премьера: неизвестно

По сюжету, Лукас, который переживает кризис среднего возраста, работает переводчиком в составе мониторинговой миссии ОБСЕ. Серия странных совпадений оставляет его одного в степи, где он начинает жизнь сначала.

Картина снята по сценарию Аллы Тютюнник, Дарьи Аверченко и самого Романа Бондарчука.

Фильм уже оценили эксперты: лента получила гран-при 15-го международного кинофестиваля "Золотой абрикос" в Ереване. А на 8-м Одесском международном кинофестивале получил Премию за лучший проект.