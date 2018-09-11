Спецслужбы США подозревают Россию в таинственных атаках на дипломатов на Кубе, - СМИ

11 сентября, 2018, 17:06

Россия является основным подозреваемым в расследовании властей США таинственных болезней американского дипломатического персонала на Кубе и в Китае

Об этом сообщает NBC News со ссылкой на американских чиновников, знакомых с делом.

Полученные в результате перехватов доказательства, фигурирующие в расследованиях ФБР, ЦРУ и других агентств, говорят о причастности Москвы к так называемым "звуковым атакам", которые привели к травмам головного мозга у американского персонала на Кубе и в Китае.

Впрочем, пока собранных доказательств недостаточно, чтобы официально обвинить Москву в атаках, отмечает NBC.

В США продолжается расследование проблем со здоровьем у дипломатов посольства США на Кубе. Вашингтон до сих пор не знает, кто стоит за таинственными болезнями, которые появились в 26 работников дипслужбы в 2016 году. Дипломаты жаловались на потерю слуха, звон в ушах, головокружение, головная боль и усталость.

В июне Госдепартамент сообщил, что вернул домой группу дипломатов из Китая, которые жаловались на таинственную болезнь, похожую на травму головного мозга.

Напомним, что США отозвали двух сотрудников дипломатического представительства на Кубе для обследования из-за возможной черепно-мозговой травмы.

В 2017 году на Кубе по меньшей мере 22 американских дипломата и члены их семей пострадали в результате таинственных "акустических атак". Подобный случай также был зафиксирован в консульстве в Китае.