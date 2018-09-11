Установлены личности уже 900 участников пророссийской "Самообороны Крыма", - Луценко

11 сентября, 2018, 17:10

Прокуратура и Нацполиция установили лица 900 участников пророссийского незаконного вооруженного формирования "Самооборона Крыма"

Об этом сообщил в Facebook генеральный прокурор Юрий Луценко.

"В настоящее время прокуратурой АРК и ГУ Нацполиции в АРК и г. Севастополь установлены полные анкетные данные 900 человек, которые входили в состав незаконно созданного вооруженного формирования "Самооборона Крыма". Кроме того, собираются доказательства относительно участия представителей указанного формирования в захвате предприятий, учреждений, организаций, нападениях на граждан, которые поддерживают проукраинскую позицию, и их похищения, а также совершения других уголовных правонарушений", - написал Луценко.

Генпрокурор отметил, что в 2018 году по результатам сбора доказательств 64 представителям "Самообороны Крыма" сообщили о подозрении по ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины и объявили их в розыск. Из них 8 человек создали, финансировали и координировали деятельность незаконного формирования, 15 лиц, которые руководили так называемыми "ротами" формирования, 41 лицо входило в вооруженное формирование.