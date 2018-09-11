Ryanair отменил 150 рейсов из-за забастовки в Германии и предупредил об увольнении

11 сентября, 2018, 17:30

Ирландский лоукостер Ryanair предупредил о возможных увольнениях и закрытии нескольких баз в Германии, если сотрудники авиакомпании продолжат бастовать

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Немецкий профсоюз пилотов Vereinigung Cockpit и профсоюз бортпроводников Verdi объявили на среду, 12 сентября, 24-часовую забастовку. Из-за забастовки Ryanair придется отменить в этот день 150 из 400 рейсов из аэропортов Германии. Пассажиров, которых затронет отмена рейсов, проинформируют. Они смогут перебронировать билеты на другие рейсы.

Забастовщики месяцами требуют от авиакомпании лучшей оплаты труда и улучшения рабочих условий. Ирландская авиакомпания настаивает, что спор с немецкими пилотами должен быть урегулирован через ирландского посредника. Но профсоюз Vereinigung Cockpit считает, что тот "может не иметь достаточных знаний немецкого законодательства и поэтому не имеет права быть арбитром"

В заявлении Ryanair говорится, что внезапно объявленная забастовка может разрушить бизнес авиакомпании в Германии и, если он продолжится, приведет к сокращению количества баз и рабочих мест на немецком рынке.

Пилоты и бортпроводники Ryanair уже провели забастовки в Италии, Португалии, Испании, Бельгии, Германии, Швеции и Нидерландах. За прошедшие две недели профсоюзы в Ирландии и Италии смогли договориться с Ryanair.