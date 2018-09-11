Ryanair хочет открыть в Украине собственную IT-компанию

11 сентября, 2018, 10:40

Ирландский лоукостер Ryanair планирует открыть в Украине внутреннее предприятие по разработке всех IT-продуктов для авиакомпании

Об этом заявила руководитель офиса Национального инвестиционного совета Юлия Ковалив, передает delo.ua.

По словам Ковалив, компания рассматривает перенос в Украину отдельной команды, которая будет разрабатывать IТ-продукты для использования в Ryanair. Это может обеспечить большое количество дополнительных рабочих мест.

Гендиректор Ryanair Майкл О'Лири подтвердил, что компания планирует трудоустроить 250 местных IT-специалистов в новом дата-центре.

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Ковалив также отметила, что Нацинвестсовет намерен обсудить с Ryanair вопросы работы на рынке внутренних пассажирских перевозок, напомнив, что в Украине есть 20 внутренних аэропортов. Чиновник подчеркнула, что что чем дешевле будет билет, тем быстрее авиалинии станут конкурентными. По ее словам, ни одна из компаний не требует прямых финансовых вливаний или дотаций, но для перевозчика важно, чтобы аэропорт был надлежащего качества.

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